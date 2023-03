I contributi Covid salvano il bilancio della società di Grillo (Di giovedì 9 marzo 2023) Utile risicato e solo grazie ai contributi pubblici per la pandemia per la BeppeGrillo srl, che gestisce il sito del comico-politico Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Il suo primo quarto bilancio significativo, quello dell'intero 2021 essendo la società stata costituita a fine del 2017, si è infatti chiuso con un utile di soli 39mila euro (riportato a nuovo) rispetto alla perdita di 12 mila euro del precedente esercizio. I ricavi sono sì aumentati anno su anno da 58mila a 78mila euro, ma quelli tipici dell'attività sono calati da 58 mila a 46mila euro mentre i restanti 32mila euro di ricavi sono arrivati, come spiega la nota integrativa, «dai contributi a fondo perduto Covid» e questo ha determinato l'utile di bilancio. La srl di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 marzo 2023) Utile risicato e solo grazie aipubblici per la pandemia per la Beppesrl, che gestisce il sito del comico-politico Beppe, fondatore del Movimento 5 Stelle. Il suo primo quartosignificativo, quello dell'intero 2021 essendo lastata costituita a fine del 2017, si è infatti chiuso con un utile di soli 39mila euro (riportato a nuovo) rispetto alla perdita di 12 mila euro del precedente esercizio. I ricavi sono sì aumentati anno su anno da 58mila a 78mila euro, ma quelli tipici dell'attività sono calati da 58 mila a 46mila euro mentre i restanti 32mila euro di ricavi sono arrivati, come spiega la nota integrativa, «daia fondo perduto» e questo ha determinato l'utile di. La srl di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Beppe #Grillo fa utili con i contributi per il #Covid #economia #covid19 #9marzo #iltempoquotidiano… - martin_marzia : RT @BettaninManuela: #opzionedonna oltre il danno anche che la beffa. spiegatemi perché io 58 anni a marzo 2022, due figli, licenziata da a… - annabelladellac : RT @Miti_Vigliero: #tweetmuto Il blog di Grillo non è più in rosso, ma a salvare il bilancio sono i 'contributi a fondo perduto Covid' pe… - armdigennaro : RT @janavel7: Il blog di Grillo ha ricevuto nel 2021 'contributi a fondo perduto Covid' per 32.514 euro. Soldi nostri che gli ha dato Cont… - stefani20979558 : RT @BettaninManuela: #opzionedonna oltre il danno anche che la beffa. spiegatemi perché io 58 anni a marzo 2022, due figli, licenziata da a… -