I cartelli della droga messicani? Per Biden non sono “terroristi”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Cile: commando armato assalta l’aeroporto internazionale di Santiago, 2 morti in sparatoria Morto un funzionarioDirezione generale dell’Aeronautica civile e uno dei criminali che stavano cercando di assaltare un aereo portavalori. Le unità di sicurezza dell’aeroporto hanno sventato una rapina da 30 milioni di euro dopo una furiosa sparatoria nel bel mezzopista. Il Cile sta attraversando una grave crisi di insicurezza e il problema è la principale preoccupazione dei cileni, secondo tutti i sondaggi degli ultimi due mesi. 459.783 reati di maggiore connotazione sociale siverificati nell’ultimo anno, superando di gran lunga i record del 2020 e del 2021 (365.829 e 316.406, rispettivamente). Anche per questo l’approvazione di Boric è ai minimi (24%) e la disapprovazione al 61%. “Rischi intollerabili”: l’escalation di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? A Milano, le femministe hanno sfilato in corteo con striscioni, cartelli e immagini offensive e di cattivo gusto.… - doffo_spini : Ai servizi al Tg da Cutro si vedono pale eoliche e vecchiarelli col bastone completamente spaesati con in mano cart… - Owl36350444 : Con la scusa dei cartelli della #droga ( che gli americani hanno alimentato quando gli conveniva ) gli #USA vorrebb… - Adele_Fran : RT @LaSkilly: Lancio di peluche e cori di protesta all’arrivo del corteo della Meloni e ministri a #Cutro, con cartelli e striscioni in ma… - Lgiova66 : RT @LaSkilly: Lancio di peluche e cori di protesta all’arrivo del corteo della Meloni e ministri a #Cutro, con cartelli e striscioni in ma… -

Sui muricittà sono apparse scritte di protesta contro l'esecutivo. 'Benvenuti nel nulla', si ... 'Not in my name' - 'Non a nome mio' - è quello che è scritto invece suiche un gruppo di ...Come annunciato dai leader dei partiti di opposizione, a Tbilisi la pressionepiazza contro il governo non si ferma. Sono migliaia anche questa sera i georgiani che ...e dell'Ucraina - e...... dall'altro a fare ala al corteo del governo anche manifestanti conche dicono "dignità per vittime e superstiti". Si presenta così il paese teatrotragedia del 26 febbraio, nel giorno ...

I cartelli della droga messicani Per Biden non sono “terroristi” Nicola Porro

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 9 mar. (askanews) - Da un lato il Consiglio dei ministri nella sala consiliare di Cutro, dall'altro a fare ala al corteo del governo ...