I Buchi Bianchi, l’ultima avventura di Carlo Rovelli (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fisico pubblica con Adelphi il suo ultimo saggio: I Buchi Bianchi. "Figlioletti" dei Buchi neri deceduti, farebbero parte di un equilibrio quantistico del nostro universo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) Il fisico pubblica con Adelphi il suo ultimo saggio: I. "Figlioletti" deineri deceduti, farebbero parte di un equilibrio quantistico del nostro universo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adelphiedizioni : «La logica dell’argomentazione basata sulle analogie è analizzata già dalla scuola moista, e implicita in uno dei p… - chetempochefa : 'Questo libro è il racconto del viaggio di ricerca negli ultimi anni, ma è anche il viaggio mentale di entrare nel… - adelphiedizioni : «Bulimia di vita e tanta curiosità. Sono curioso come una scimmiette e voglio mettere il naso dappertutto: compresi… - amiliuzza : RT @Agenzia_Italia: Il fisico Carlo Rovelli alla presentazione del suo ultimo libro ha spiegato che 'teorizzare l'esistenza dei buchi bianc… - salvatoreluciat : RT @GiCivi: “Nel momento in cui si abbandonano le equazioni di Einstein e si incontrano le leggi della gravità quantistica è come quando Da… -