Hugh Jackman, una dieta da 8 mila calorie per essere di nuovo Wolverine (Di giovedì 9 marzo 2023) Hugh Jackman torna nei panni di Wolverine e per farlo ha bisogno di modellare nuovamente il suo fisico. L’attore australiano tornerà a vestire i panni dell’iconico personaggio degli X-Men in Deadpool 3, nuovo capitolo della saga dedicata al supereroe Marvel. L’ultima volta che avevamo visto Jackman nei panni di Wolverine era il 2017, quando nelle sale approdò il film diretto da James Mangold “‘Logan – The Wolverine”. In vista del nuovo impegno cinematografico Hugh Jackman ha iniziato a seguire un allenamento personalizzato con l’obiettivo di sviluppare massa muscolare abbinato a una dieta da 8 mila calorie al giorno. Sui suoi canali social l’attore utilizza il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023)torna nei panni die per farlo ha bisogno di modellare nuovamente il suo fisico. L’attore australiano tornerà a vestire i panni dell’iconico personaggio degli X-Men in Deadpool 3,capitolo della saga dedicata al supereroe Marvel. L’ultima volta che avevamo vistonei panni diera il 2017, quando nelle sale approdò il film diretto da James Mangold “‘Logan – The”. In vista delimpegno cinematograficoha iniziato a seguire un allenamento personalizzato con l’obiettivo di sviluppare massa muscolare abbinato a unada 8al giorno. Sui suoi canali social l’attore utilizza il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio105 : Ecco cosa deve mangiare Hugh Jackman per essere come Wolverine: “Non ho fame da 10 anni” #HughJackman #Wolverine - andreastoolbox : X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool 'spazzatura' #le #X-Men… - variabile_ : RT @repubblica: Hugh Jackman, una dieta da 8mila calorie per tornare ad interpretare Wolverine [a cura della redazione Spettacoli] https://… - repubblica : Hugh Jackman, una dieta da 8mila calorie per tornare ad interpretare Wolverine [a cura della redazione Spettacoli] - IOdonna : L’attore si sta preparando per tornare al cinema nei panni del mutante di casa Marvel nel film 'Deadpool 3'. Nella… -