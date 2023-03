(Di giovedì 9 marzo 2023) Scermino, segretario Pd del circolo di Paperino: 'Restiamo contrari al centro di via Baciacavallo'. E la consigliera Pd Faltoni rincara: 'Ci sono tanti interventi attesi in città, gli investimenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Oggi alle 14 parte una trasmissione che realizza una grande passione: Tactical Hub. Un'ora di tattica pura sul cana… - AurelianoStingi : Chiude oggi l'Hub vaccinale Palazzo delle scintille di Milano. Il messaggio che passa è che la gestione del… - MaMaurizi9 : RT @DeodatoRibeira: @boni_castellane Mia moglie, con grave patologia cardiaca pluridocumentata; Esenzione negata; Niente vaccino (piuttos… - m_mattalini : @boni_castellane Mio marito si presentò all ‘ hub vaccinale con L ‘esenzione consigliata dal suo oncologo: esisteva… - Woobinda2 : @LaBombetta76 @TeddeValerio @FrancescoITA333 @BadMedic @adamopontipi @BarbagianStein @MedBunker HA RAGIONE VALERIO!… -

Scermino, segretario Pdcircolo di Paperino: 'Restiamo contrari al centro di via Baciacavallo'. E la consigliera Pd Faltoni rincara: 'Ci sono tanti interventi attesi in città, gli investimenti siano ...... sarà l'europeo delle produzioni elettriche Stellantis nel segmento Premium, il secondo centro ...6 miliardi di euro con 407.504 dipendenti e stabilimenti o piazzali in ogni continenteglobo. Si ...Le Cot - in tutto saranno cinque suddivise nei quattro comprensori - costituiscono un "" di ... Sono invece 67 le segnalazioni a cui non è stato fatto seguito per sopraggiunto decesso della o...

Hub del riciclo tessile Prato sud non molla "Casa del Carnevale Alia dovrà fare di più" LA NAZIONE

A premiarla è stata l’assessora all’educazione Raffaella Curioni: "Credo che la femminilità non sia nè un vincolo nè un privilegio, ma che possiamo tutte insieme collaborare per rendere la società più ..."La disponibilità di Alia a realizzare la Casa del Carnevale di Paperino è un’ottima notizia. Questo chiaramente non cambia la nostra contrarietà alla futura costruzione in via di Baciacavallo ...