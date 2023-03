Hpv causa 6.500 casi di tumore l’anno, spot tv per campagna ‘Hai prenotato vero?’ (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Ogni anno in Italia oltre 6.500 casi di tumore sono legati a infezioni da Papillomavirus (Hpv). E’ il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo e può provocare tumori di cervice uterina, ano, vagina, vulva, pene, cavità orale, faringe e laringe. Per favorire la prevenzione primaria e secondaria, con vantaggi anche dal punto di vista economico (i costi diretti delle infezioni Hpv sono stimati in oltre 542 milioni di euro all’anno), oggi viene lanciato lo spot tv della campagna “Hai prenotato Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute, in occasione della Giornata Internazionale contro l’Hpv. Partito nel 2021, con una ricca pianificazione sui canali social media, il progetto si è arricchito, nel 2022, di una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Ogni anno in Italia oltre 6.500disono legati a infezioni da Papillomavirus (Hpv). E’ il secondo agente patogeno responsabile di cancro nel mondo e può provocare tumori di cervice uterina, ano, vagina, vulva, pene, cavità orale, faringe e laringe. Per favorire la prevenzione primaria e secondaria, con vantaggi anche dal punto di vista economico (i costi diretti delle infezioni Hpv sono stimati in oltre 542 milioni di euro al), oggi viene lanciato lotv della“HaiVero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute, in ocone della Giornata Internazionale contro l’Hpv. Partito nel 2021, con una ricca pianificazione sui canali social media, il progetto si è arricchito, nel 2022, di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Hpv causa 6.500 casi di tumore l'anno, spot tv per campagna 'Hai prenotato vero?' - SaluteFuturo : Hpv causa 6.500 casi di tumore l’anno, spot tv per campagna 'Hai prenotato vero?' - TV7Benevento : Hpv causa 6.500 casi di tumore l’anno, spot tv per campagna 'Hai prenotato vero?' - - AIOMtweet : Conferenza stampa a Roma per il lancio dello spot della campagna “HAI PRENOTATO VERO?”, il progetto informativo rea… - ritrattosalute : Al via la campagna sull'#hpv “Hai Prenotato Vero?”, realizzata da @msdsalute e autorizzata dal @MinisteroSalute. Sc… -