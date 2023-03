House of the Dragon 2: nuovi draghi in arrivo nella serie, assicura lo showrunner (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo showrunner Ryan Condal ha dato alcuni indizi su ciò che accadrà nella seconda stagione della serie fantasy di successo della HBO, House of the Dragon. La prossima stagione del prequel di Game of Thrones vedrà l’introduzione di nuovi draghi, la cui produzione inizierà a breve. Parlando a un evento For Your Consideration (FYC) della HBO, come riportato da Deadline, lo showrunner Condal ha rivelato che nella seconda stagione ci saranno cinque nuovi draghi. La decisione di rinnovare le creature è arrivata dopo che lo scrittore George R. R. Martin, autore dei romanzi su cui si basa la serie televisiva, ha lodato la creatività del prequel. “Avevano personalità. Erano vivi. È stata una grande soddisfazione per me“, ha ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo showrunner Ryan Condal ha dato alcuni indizi su ciò che accadràseconda stagione dellafantasy di successo della HBO,of the. La prossima stagione del prequel di Game of Thrones vedrà l’introduzione di, la cui produzione inizierà a breve. Parlando a un evento For Your Consideration (FYC) della HBO, come riportato da Deadline, lo showrunner Condal ha rivelato cheseconda stagione ci saranno cinque. La decisione di rinnovare le creature è arrivata dopo che lo scrittore George R. R. Martin, autore dei romanzi su cui si basa latelevisiva, ha lodato la creatività del prequel. “Avevano personalità. Erano vivi. È stata una grande soddisfazione per me“, ha ...

