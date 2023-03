"Ho perso un amico": il duro Fabio Capello in lacrime, addio Galbiati (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ricordo di Italo Galbiati scuote Fabio Capello, visibilmente commosso durante la diretta su Sky, ricordando lo storico vice morto mercoledì a 85 anni. Dopo la carriera da giocatore per 18 anni ha fatto parte dello staff tecnico del Milan dove è iniziato il sodalizio con Don Fabio, che poi ha seguito alla Roma, al Real e alla Juve. Proprio Capello lo ha ricordato con dolcezza: "Ho perso un amico, un grande allenatore che era amato dai giocatori per quello che faceva per loro - dice -. Li allenava per migliorarli. È stata una fortuna incontrarlo e averlo come secondo. Lui ti aiutava ed era l'uomo in più per tutti. Non portava mai i problemi ma li risolveva prima. Tutti i giocatori che ha allenato mi hanno chiamato oggi, da Roberto Carlos a Butragueño”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ricordo di Italoscuote, visibilmente commosso durante la diretta su Sky, ricordando lo storico vice morto mercoledì a 85 anni. Dopo la carriera da giocatore per 18 anni ha fatto parte dello staff tecnico del Milan dove è iniziato il sodalizio con Don, che poi ha seguito alla Roma, al Real e alla Juve. Propriolo ha ricordato con dolcezza: "Houn, un grande allenatore che era amato dai giocatori per quello che faceva per loro - dice -. Li allenava per migliorarli. È stata una fortuna incontrarlo e averlo come secondo. Lui ti aiutava ed era l'uomo in più per tutti. Non portava mai i problemi ma li risolveva prima. Tutti i giocatori che ha allenato mi hanno chiamato oggi, da Roberto Carlos a Butragueño”. ...

