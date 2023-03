Highlights quinta tappa Parigi-Nizza 2023 | trionfa Kooij in volata VIDEO

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ilcon glidelladella. E’ ancora arrivo in, è ancora acuto della Jumbo Visma, questa volta con il velocista Olavche beffa tutti e alza le braccia a cielo nel traguardo delladella. Davvero serrato lo sprint, ma poderoso lo sprint del corridore olandese che beffa Pedersen. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ParigiNizza, gli highlights della quinta tappa: trionfa #Kooij in volata -

La cronaca di Tottenham - Milan 0 - 0 () leggi anche Champions League, Inter - Porto 1 -...1994 battendo in finale il Barcellona ad Atene con un sonoro 4 a 0 e conquistando la sua'...Glivideo e la sintesi del match tra Valencia e Olimpia Milano , valevole per la ventisettesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023 .vittoria consecutiva per la squadra ...... Bielorussia - Svizzera (18:00), Andorra - Romania , Israele - Kosovofinale EURO 2020: ... Bosnia - Erzegovina - Lussemburgo , Islanda - Portogallo , Liechtenstein - Slovacchia...

Highlights quinta tappa Parigi-Nizza 2023: trionfa Kooij in volata ... SPORTFACE.IT

VIDEO - Gli highlights del match tra Valencia e Olimpia Milano, ventisettesima giornata di Eurolega 2022/2023.Avvio choc per Milano, sotto 14-5 a metà del primo periodo. Coach Messina butta subito nelle rotazioni Shields, anche se sono Pangos e Napier i più attivi in attacco (21-17 al 10'). Dubljevic e Jones ...