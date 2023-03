Highlights e gol Union Berlino-Union St.Gilloise 3-3: Europa League 2022/23 (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Termina 3-3 il match di andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra Union Berlino ed Union St.Gilloise. Vantaggio belga con Boniface, ma i tedeschi la pareggiano pochi minuti dopo con Juranovic. Nel secondo tempo sono ancora gli ospiti a passare avanti con Vertessen, ma anche qui arriva subito il pareggio, con il tap-in dopo l’errore da calcio di rigore di Knoche. Pallone messo a centrocampo e pochi secondi dopo ancora Boniface porta in avanti i belgi. Al minuto 89?, arriva poi il gol dell’ennesimo pareggio, 3-3-3, con Michel. Ecco gli Highlights del match di stasera allo Stadion An der Alten Forsterei. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Termina 3-3 il match di andata degli ottavi di finale di/2023 traedSt.. Vantaggio belga con Boniface, ma i tedeschi la pareggiano pochi minuti dopo con Juranovic. Nel secondo tempo sono ancora gli ospiti a passare avanti con Vertessen, ma anche qui arriva subito il pareggio, con il tap-in dopo l’errore da calcio di rigore di Knoche. Pallone messo a centrocampo e pochi secondi dopo ancora Boniface porta in avanti i belgi. Al minuto 89?, arriva poi il gol dell’ennesimo pareggio, 3-3-3, con Michel. Ecco glidel match di stasera allo Stadion An der Alten Forsterei. SportFace.

