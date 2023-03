Highlights e gol Roma-Real Sociedad 2-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Roma-Real Sociedad 2-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. All’Olimpico nel primo tempo al 13? arriva il gol di El Shaarawy che sblocca il punteggio, nella ripresa arriva il raddoppio da parte di Kumbulla che con un imperioso stacco di testa su corner firma una rete fondamentale per ipotecare il passaggio del turno. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per l’andata degli ottavi di finale di. All’Olimpico nel primo tempo al 13? arriva il gol di El Shaarawy che sblocca il punteggio, nella ripresa arriva il raddoppio da parte di Kumbulla che con un imperioso stacco di testa su corner firma una rete fondamentale per ipotecare il passaggio del turno. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

