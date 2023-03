Henry sul PSG: «Qual è il piano? Qual è l’identità? Qual è la filosofia?» (Di giovedì 9 marzo 2023) Thierry Henry, ex attaccante, ha parlato dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League. Ecco le su dichiarazioni Thierry Henry, ex attaccante, ha parlato dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League. PAROLE – «Qual è il piano? Qual è l’identità? Qual è la filosofia? Ho detto molto spesso che c’è una spaccatura tra il club e molti vecchi tifosi, che quasi preferivano l’ex Paris Saint-Germain. Il che può sembrare assurdo visto: se 20 anni fa mi avessero detto che il Paris avrebbe avuto questa squadra, avrei pensato che fosse uno scherzo. I tifosi dell’epoca avrebbero firmato subito; adesso che hanno questa squadra, però, non sempre sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Thierry, ex attaccante, ha parlato dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League. Ecco le su dichiarazioni Thierry, ex attaccante, ha parlato dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions League. PAROLE – «è ilè la? Ho detto molto spesso che c’è una spaccatura tra il club e molti vecchi tifosi, che quasi preferivano l’ex Paris Saint-Germain. Il che può sembrare assurdo visto: se 20 anni fa mi avessero detto che il Paris avrebbe avuto questa squadra, avrei pensato che fosse uno scherzo. I tifosi dell’epoca avrebbero firmato subito; adesso che hanno questa squadra, però, non sempre sono ...

