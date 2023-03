Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Henry 'bacchetta' il #Psg: 'Spaccatura tra club e tifosi'. Su Mbappé...: L'ex fuoriclasse francese commenta l'elim… - CalcioNews24 : #Henry bacchetta il #PSG -

Così Thierrycommenta l'eliminazione dalla Champions League del club parigino. Il doppio ko subito contro il Bayern Monaco impone alcune riflessioni in casa Psg. Riflessioni alle quali l'ex ...Marco Zaffaroni pare avere lamagica: da quando l'ex Monza ha preso le redini gialloblu, solo l'Inter si è imposta (di ...finale da segnalare l'occasione di Pezzella e l'infortunio di, ...Eleonora Bastianelli, subentrata ad Angelo Breccolenti, e ormai saldain cui grazia e ... insieme a un The Best ofMancini, diretto da Chioccoloni. I MUSICISTI , che sarebbe colpevole ...

Henry 'bacchetta' il Psg: "Spaccatura tra club e tifosi". Su Mbappé... Corriere dello Sport

Ho detto molto spesso che c'è una spaccatura tra il club e molti vecchi tifosi, che quasi preferivano l'ex Psg". Così Thierry Henry commenta l'eliminazione dalla Champions League del club parigino. Il ...