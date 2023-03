Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Come da tradizione, nei giorni precedenti alle nozze, la futura sposa viene celebrata con una festa speciale, l’Hen… -

Come da tradizione, però, prima delle nozze va celebrato l', una festa speciale per la promessa sposa, una sorta di addio al nubilato. Ed ecco, allora, la gioia e la felicità di Rania e ...La regina Rania di Giordania ha postato l' 8 marzo sul suo account ufficiale Instagram le immagini dell' "" " simile alla nostra festa di addio al nubilato - della principessa Iman , secondogenita della coppia reale. Alla festa erano presenti rigorosamente solo donne della famiglia e le amiche ...... "Se Io Fossi Un Angelo", "Anna E Marco", "Piazza Grande", "Cara", "Futura", "", "Canzone", "... Dal 21 marzo In occasione della Giornata mondiale della poesia We gave afor the gods and the ...

Henna party pre-matrimonio: sapete cos'è la festa in onore di Iman, figlia di Rania di Giordania Vanity Fair Italia

Queen Rania hosted a henna party for Princess Iman, ahead of the royal wedding. Princess Iman is all set to tie the knot on 12th of March.