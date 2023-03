Harry Potter | Il signore degli anelli | Warner Bros sui progetti futuri | Abbiamo appena iniziato a espanderci

(Di giovedì 9 marzo 2023). Discovery ribadisce l'intenzione di spremere fino al midollo i franchise di sua proprietà, in particolaree Il, forte del successo del videogame Hogwarts Legacy. Nonostante lo sconcerto di una larga fetta di fan,. Discovery è intenzionata a estrarre quanto più possibile dalle sue proprietà nel prossimo futuro, a partire dalle saghe de Ilede naturalmente dal nuovo DC Universe. A consolidare quest'opinione cci ha pensato l'enorme successo del videogioco Hogwarts Legacy. "La DC è un'enorme opportunità e due importanti elementi costitutivi sono ora in atto con il ...

...e Il signore degli anelli . LEGGI - Il Signore degli Anelli come Star Wars Le ultime sui nuovi film, dal coinvolgimento di Peter Jackson alla reazione di Amazon Wiedenfels ha ...La saga disi è dimostrata fin da subito particolarmente importante sul territorio europeo, con una nuova conferma arrivata dall'incredibile successo di Hogwarts Legacy che, dopo poco meno di un ...Da qualche giorno, i giocatori di Hogwarts Legacy erano in attesa di una nuova e ulteriore patch per il gioco ambientato nell'universo di, che potesse risolvere alcuni dei problemi riscontrati all'interno del suo open world. Ebbene, sono stati appena accontentati. Warner Bros. ha infatti confermato che è disponibile un ...

Warner Bros. Discovery ribadisce l'intenzione di spremere fino al midollo i franchise di sua proprietà, in particolare Harry Potter e Il signore degli anelli, forte del successo del videogame Hogwarts ...