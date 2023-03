Ha un’ischemia, ma in ospedale non c’è posto: 73enne se ne va e muore in strada (Di giovedì 9 marzo 2023) Aveva avuto un’ischemia, era stato soccorso da un’ambulanza, ma, una volta in ospedale, era stato messo su una barella in attesa di un posto letto e, stanco di aspettare, aveva deciso di lasciare l’ospedale di Sora, al quale si era rivolto, per andare a casa. Stava raggiungendo il parcheggio, ma è morto in strada. La corsa in ospedale e l’attesa su una barella Protagonista della triste vicenda è un 73enne che lunedì scorso aveva raggiunto il nosocomio per un malore. Salvo poi essere messo su una barella in attesa, non si sa se perché le sue condizioni di salute fossero migliorate o perché mancavano posti in reparto. Sul caso stanno indagando i Carabinieri che dopo aver ricostruito l’accaduto stanno verificando se esistono delle responsabilità. L’uomo sarebbe riuscito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Aveva avuto, era stato soccorso da un’ambulanza, ma, una volta in, era stato messo su una barella in attesa di unletto e, stanco di aspettare, aveva deciso di lasciare l’di Sora, al quale si era rivolto, per andare a casa. Stava raggiungendo il parcheggio, ma è morto in. La corsa ine l’attesa su una barella Protagonista della triste vicenda è unche lunedì scorso aveva raggiunto il nosocomio per un malore. Salvo poi essere messo su una barella in attesa, non si sa se perché le sue condizioni di salute fossero migliorate o perché mancavano posti in reparto. Sul caso stanno indagando i Carabinieri che dopo aver ricostruito l’accaduto stanno verificando se esistono delle responsabilità. L’uomo sarebbe riuscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eziomauro : Anziano va al pronto soccorso con un'ischemia, ma all'ospedale non c'è posto: trovato morto nel parcheggio - la Rep… - TribvnvsPlebis : Uno Stato che chiede tasse sempre più insostenibili per finanziare le guerre degli USA, le Big Pharma, l'accoglienz… - CorriereCitta : Ha un’ischemia, ma in ospedale non c’è posto: 73enne se ne va e muore in strada - autocostruttore : Frosinone, va al pronto soccorso con un'ischemia, ma all'ospedale non c'è posto: trovato morto nel parcheggio - Stelladiana101 : RT @eziomauro: Anziano va al pronto soccorso con un'ischemia, ma all'ospedale non c'è posto: trovato morto nel parcheggio - la Repubblica h… -