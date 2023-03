Gugnali | «Lautaro Martinez merita di essere capitano dell’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023) Claudio, argentino ex calciatore e viceallenatore dell’Albiceleste, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.com. Con l’occasione, tra le altre cose, ha detto la sua anche sulla crescita e sulla stagione condotta fin qui da, diventato ormai un vero e proprio leader per l’Inter (vedi articolo). Le sue parole.? Claudio, ex calciatore ed ex viceallenatore di Alejandro Sabella per l’Argentina fino al 2014, è intervenuto così ai microfoni di Sportitalia parlando, tra le altre cose, anche di: «dopo il Mondiale è tornato carico e sta attraversando un grande momento all’Inter. Questo nonostante il fatto che abbia giocato meno di quanto ci si aspettasse in Qatar, dato che era arrivato come punta ...