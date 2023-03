Guerra in Ucraina, Usa avverte: “La Russia fornisce uranio arricchito alla Cina” (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo il Pentagono, la Russia invia uranio altamente arricchito alla Cina tramite la società russa Rosatom. Tale elemento chimico, ricordiamo, viene comunemente impegnato nella realizzazione di armi nucleari. Ma la minaccia nucleare arriva anche da un altro fronte, quello della Corea del Nord. Gli Stati Uniti temono infatti sempre di più leader Kim Jong Un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo il Pentagono, lainviaaltamentetramite la società russa Rosatom. Tale elemento chimico, ricordiamo, viene comunemente impegnato nella realizzazione di armi nucleari. Ma la minaccia nucleare arriva anche da un altro fronte, quello della Corea del Nord. Gli Stati Uniti temono infatti sempre di più leader Kim Jong Un ... TAG24.

