Guerra in Ucraina, morti a Kiev e paura a Zaporizhzhia: la vendetta di Mosca (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono dei feriti nella capitale mentre la centrale atomica ha funzionato alcune ore con generatori diesel, dopo un attacco russo. Vittime a Leopoli. Mosca: Risposta a raid ucraino nella regione ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ci sono dei feriti nella capitale mentre la centrale atomica ha funzionato alcune ore con generatori diesel, dopo un attacco russo. Vittime a Leopoli.: Risposta a raid ucraino nella regione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - Gitro77 : Nasce il comitato Ripudia la guerra, il cui portavoce è l'amico @CriticaScient, per promuove un referendum contro l… - putino : Il Pentagono sta impedendo all'Amministrazione Biden di condividere con la Corte Penale Internazionale dell'Aia le… - mirkomussetti : RT @limesonline: ?? ?? Il mondo oggi L’ondata di missili sull’Ucraina e altre notizie interessanti a cura di @mirkomussetti carta di @laur… - lillo743 : RT @Bayanov74: Cooosa? ..ma @vonderleyen ha appena detto che il #Canada addestra soldati ucraini dal 2015? Ma allora questo dimostra come h… -