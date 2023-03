Guarino | «La Juventus è più forte | ma noi vogliamo la finale» – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 marzo 2023) Rita, allenatrice dell’Inter Women, è intervenuta alla presentazione di “Soldi vs idee” di Michele Uva e Maria Luisa Colledani. SEMI– Ritaha già in testa il ritorno della semidi Coppa Italia contro la, dopo l’1-1 dell’andata. Come riportato da Tuttosport, queste sono le sue parole in merito: «Eliminare la Juve e andare insarebbe raggiungere un ambito punto di partenza. Partiamo sfavoriti perché sono più forti. Non sarà una partita facile, servirà il massimo per raggiungere la. Abbiamo in testa il trofeo, inpotrebbe succedere di tutto. Mi aspetto una crescita della squadra in questodi Campionato, saranno gare dal risultato incerto». Le nerazzurre andranno a Torino ...