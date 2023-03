Guarino: «Io coach Inter maschile? Perché no! Ma prima altro traguardo» (Di giovedì 9 marzo 2023) Rita Guarino a margine dell’evento della presentazione del libro “Soldi vs idee” a Milano ha parlato in rappresentanza del calcio femminile esprimendo il suo parere. coach Inter – Rita Guarino nel giorno della festa della donna ha parlato anche del tema legato alle pari opportunità, soprattutto nel mondo del calcio: «Io allenatrice dell’Inter maschile? Più che parità io parlerei di pari opportunità. Le donne in ambienti prettamente maschili per riuscire a raggiungere certi obiettivi hanno bisogno di punti di partenza e di opportunità. In questo momento non vedo una grande apertura alle donne verso questi scenari Perché alla base mancano delle opportunità anche nelle serie minori. Perché no? Il primo traguardo per le donne è quello di ... Leggi su inter-news (Di giovedì 9 marzo 2023) Ritaa margine dell’evento della presentazione del libro “Soldi vs idee” a Milano ha parlato in rappresentanza del calcio femminile esprimendo il suo parere.– Ritanel giorno della festa della donna ha parlato anche del tema legato alle pari opportunità, soprattutto nel mondo del calcio: «Io allenatrice dell’? Più che parità io parlerei di pari opportunità. Le donne in ambienti prettamente maschili per riuscire a raggiungere certi obiettivi hanno bisogno di punti di partenza e di opportunità. In questo momento non vedo una grande apertura alle donne verso questi scenarialla base mancano delle opportunità anche nelle serie minori.no? Il primoper le donne è quello di ...

