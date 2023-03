Guardiani della Galassia 3 | James Gunn ai troll razzisti | Non me ne frega un ca**o dell' etnia degli attori

(Di giovedì 9 marzo 2023)risponde per le rime aidifendendo la scelta di Chukwudi Iwuji per il ruolo'Alto Evoluzionario inVol. 3.ha risposto per le rime aiche hanno criticato l'aspetto'Alto Evoluzionario, villain diVol. 3, interpretato dall'attore Chukwudi Iwuji. Il cattivo è il creatore di Rocket ed è determinato a creare una razza speciale di esseri potenziati.ha recentemente celebrato l'introduzione di Chukwudi Iwuji nell'universo cinematografico ...

Ultron è stato persino un cattivo cosmico per un certo periodo, abbinando il suo ingegno alle storie deiGalassia . Tenendo conto di tutto ciò, è difficile non pensare ...Il casting di Chukwudi Iwuji perGalassia Vol.3 ha spinto dei troll a lamentarsi sui social di James ...

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn conferma la durata monstre del film. Sarà il più lungo della trilogia Best Movie

