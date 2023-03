Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flamanc24 : RT @MediasetTgcom24: Guantanamo, ingegnere saudita liberato dopo 21 anni di carcere senza mai essere incriminato #guantanamo https://t.co… - MediasetTgcom24 : Guantanamo, ingegnere saudita liberato dopo 21 anni di carcere senza mai essere incriminato #guantanamo - lecceto : RT @PaoloZoccoli: Si chiama Ghassan Al Sharbi,ha 48 anni, ingegnere saudita. Le autorità lo fermarono a Faisalabad,in Pakistan,nel marzo 20… - GiorgioGa78 : RT @PaoloZoccoli: Si chiama Ghassan Al Sharbi,ha 48 anni, ingegnere saudita. Le autorità lo fermarono a Faisalabad,in Pakistan,nel marzo 20… - PAOLAMALACRIDA : RT @PaoloZoccoli: Si chiama Ghassan Al Sharbi,ha 48 anni, ingegnere saudita. Le autorità lo fermarono a Faisalabad,in Pakistan,nel marzo 20… -

Leggi Anche Usa, amministrazione Biden trasferisce primo detenuto daLeggi Anche, il 'prigioniero 242' può lasciare il carcere dopo 20 anni L'saudita Ghassan Al Sharbi era finito sotto inchiesta dopo gli attentati del 2001, perché 'aveva studiato in un'...Gli Stati Uniti hanno annunciato il rilascio dal carcere didi unsaudita arrestato più di vent'anni fa come sospetto negli attacchi dell'11 settembre 2001 che non è stato mai accusato. Ghassan Al Sharbi, ...Gli Stati Uniti hanno annunciato il rilascio dal carcere di massima sicurezza di, sull'isola di Cuba, di unsaudita arrestato più di vent'anni fa come sospetto negli attacchi dell'11 settembre 2001 ma che non è stato mai accusato. Ghassan Al Sharbi, 48 anni, ...

Guantanamo, ingegnere saudita liberato dopo 21 anni di carcere senza mai essere incriminato TGCOM

Gli Stati Uniti hanno annunciato il rilascio dal carcere di Guantanamo di un ingegnere saudita arrestato più di vent'anni fa come sospetto negli attacchi dell'11 Settembre 2001, ma che non è stato mai ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guantanamo, rilasciato dopo 20 anni saudita arrestato per l'attacco alle Torri Gemelle ...