Grave lutto nel cinema: addio ad un altro amatissimo attore (Di giovedì 9 marzo 2023) Grave lutto nel mondo del cinema: addio ad un altro amatissimo attore. L'annuncio è arrivato poco fa e ha già gettato nello sconforto i suoi tanti fan. L'artista ha interpretato, tra gli altri, anche il Dr. Hans Zarkov in Flash Gordon e Milos Columbo, diventato alleato di James Bond. Stiamo parlando del grande Chaim Topol. La star israeliana aveva 87 anni e da diversi anni stava combattendo una battaglia contro l'Alzheimer. leggi anche: Daniele Scardina, il messaggio straziante del fratello: come sta il pugile

