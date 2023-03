Gratta e Vinci, incassa mezzo milione spendendo solo 5€: italiani in festa (Di giovedì 9 marzo 2023) La dea della fortuna ha baciato gli italiani. Con un Gratta e Vinci da 5 euro è riuscito a portare a casa la bellezza di mezzo milione di euro. Ecco dove è successo. Sono tantissime le persone che decidono tutti i giorni di tentare la fortuna. C’è chi gioca al lotto e chi acquista un biglietto della lotteria. La maggior parte delle volte i soggetti rimangono senza niente o vincono cifre modiche, ma questa volta ci sono in ballo migliaia di euro dato che è stata vinta una somma che ha cambiato la vita a chi ha acquistato il biglietto fortunato. Gratta e Vinci, vince 500mila euro – Grantennistoscana.itUn po’ tutti i cittadini si sono ritrovati almeno una volta nella vita a Grattare un Gratta e Vinci, si tratta del più ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 9 marzo 2023) La dea della fortuna ha baciato gli. Con unda 5 euro è riuscito a portare a casa la bellezza didi euro. Ecco dove è successo. Sono tantissime le persone che decidono tutti i giorni di tentare la fortuna. C’è chi gioca al lotto e chi acquista un biglietto della lotteria. La maggior parte delle volte i soggetti rimangono senza niente o vincono cifre modiche, ma questa volta ci sono in ballo migliaia di euro dato che è stata vinta una somma che ha cambiato la vita a chi ha acquistato il biglietto fortunato., vince 500mila euro – Grantennistoscana.itUn po’ tutti i cittadini si sono ritrovati almeno una volta nella vita are un, si tratta del più ...

