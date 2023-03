Grande Fratello Vip, La vittoria la decidono 4 Fandom. Ecco chi è il più forte e chi vincerà (Di giovedì 9 marzo 2023) Grande Fratello Vip: Ecco tutte le combinazioni vincenti. Con l’ultimo televoto, quello del preferito si è delineato quello che potrebbe essere il vip vincitore del Grande Fratello Vip. I Fandom che hanno maggiore partecipazione sono i #Donnalisi che tifano la coppia formata da Antonella e Edoardo aiutati dalle #Fiorde e dalle #drojette ovvero i rispettivi fan club di Antonella e Edoardo presi singolarmente, le #Nikiters che supportano Nikita, aiutate dalle Nikella ( che supportano però sia Nikita che Antonella) Gli #Oriele, ovvero il fan club di Oriana e Daniele che però potrebbe trasformarsi nel Fandom della sola Oriana visto il comportamento di Daniele e infine gli #Incorvassi ovvero il fandon di Tavassi e Micol Incorvaia. Tralasciando qualche ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 marzo 2023)Vip:tutte le combinazioni vincenti. Con l’ultimo televoto, quello del preferito si è delineato quello che potrebbe essere il vip vincitore delVip. Iche hanno maggiore partecipazione sono i #Donnalisi che tifano la coppia formata da Antonella e Edoardo aiutati dalle #Fiorde e dalle #drojette ovvero i rispettivi fan club di Antonella e Edoardo presi singolarmente, le #Nikiters che supportano Nikita, aiutate dalle Nikella ( che supportano però sia Nikita che Antonella) Gli #Oriele, ovvero il fan club di Oriana e Daniele che però potrebbe trasformarsi neldella sola Oriana visto il comportamento di Daniele e infine gli #Incorvassi ovvero il fandon di Tavassi e Micol Incorvaia. Tralasciando qualche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - iitslailaa : RT @marydramaa: è una roba grave quella di coprire i tatuaggi, le scollature, i vestiti etc... non è la tv dello stato del vaticano ma cana… - IgnarahWannabe : Tu per me sarai sempre questo grande fratello E ora se ne vadano a fanculo #drojette #gfvip -