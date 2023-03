Grande Fratello Vip | anticipazioni 9 marzo 2023 | ospiti | televoto | eliminato | ultime news su Daniele e Oriana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 marzo 2023) Difficile immaginare il lunedì e il giovedì sera senza ilVip, il reality che da metà settembre, da ben sei mesi, tiene compagnia al pubblico da casa. Tra storie d’amore che nascono, altre che finiscono, complicità sotto gli occhi di tutti, scontri e confronti, polemiche e discussioni spesso accese. Per non parlare, poi, di ‘ramanzine’, provvedimenti, decisioni drastiche e televoti sempre aperti. Ma cosa succederà nella puntata di stasera, giovedì 9? Chi dei concorrenti alrischia, questa volta, l’eliminazione definitiva a un passo dalla finale, che andrà in onda il 3 aprile? Non ci resta che scoprire tutte le. Nikita, Onestini, Antonella, Milena, Alberto, Giaele e Davide alal GF VIP Dopo aver eletto come prima finalista ...