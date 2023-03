Grande Fratello Vip 7, quarantaduesima puntata: commenti a caldo (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 21.40, su Canale 5, la quarantaduesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 21.40, su Canale 5, ladella settima edizione delVip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - trash_italiano : Alcuni comportamenti “denoterebbero un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico”. Già nelle scors… - FraniiiCesca : @givemelightness La scelto il grande fratello perche Antonella doveva vestite con un abito bianco #donnalisi - AleBonanomi81 : RT @DesdemonaDicio1: Grande fratello,se stasera Daniele e Oriana non fanno pace noi #oriele faremo sciopero e non guarderemo più il program… -