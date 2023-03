Grande Fratello Vip 7: anticipazioni quarantesima puntata, 9 Marzo (Di giovedì 9 marzo 2023) Siete pronti per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7? La prima finalista è stata annunciata e ora il gioco si fa sempre più duro. Stasera, 9 Marzo 2023, su Canale 5, andrà in onda il quarantesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo che cosa succederà. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Federica Panicucci svela i primi spoiler della quarantesima puntata del GF VIP 7 A Mattino 5, come di consueto, Federica Panicucci ha spoilerato le prime anticipazioni sulla quarantesima puntata del GF VIP 7. Ecco che cosa ha detto: “Ci saranno dolci sorprese per Davide e Milena. Poi Nikita riceverà una visita inaspettata e Oriana prima ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Siete pronti per una nuovadelVip 7? La prima finalista è stata annunciata e ora il gioco si fa sempre più duro. Stasera, 92023, su Canale 5, andrà in onda il quarantesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo che cosa succederà. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 Federica Panicucci svela i primi spoiler delladel GF VIP 7 A Mattino 5, come di consueto, Federica Panicucci ha spoilerato le primesulladel GF VIP 7. Ecco che cosa ha detto: “Ci saranno dolci sorprese per Davide e Milena. Poi Nikita riceverà una visita inaspettata e Oriana prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : salta la replica del #GFvip stasera su La5. Ordine di Pier Silvio Berlusconi che non ha gradito la puntata di ieri:… - GrandeFratello : C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Gran… - IlContiAndrea : Grande Fratello Vip, salta la replica su La5. Sfuriata di Pier Silvio Berlusconi: nel reality troppe parolacce e vo… - LUISAPAGANO11 : RT @Narclastese2: La puntata avrà senso solo se sentiremo questa frase: 'Cuoco Ratto, devi lasciare per sempre la casa del Grande Fratello!… - Narclastese2 : La puntata avrà senso solo se sentiremo questa frase: 'Cuoco Ratto, devi lasciare per sempre la casa del Grande Fra… -