Governo in trasferta a Cutro | tensione sul dl migranti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Per chiudere con le polemiche e dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo e' una priorita', un dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti ...

Per chiudere con le polemiche e dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo e' una priorita', un dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti ...Ilina Cutro tra le proteste, ma anche i dubbi della sinistra. I Graffi di Damato A torto o a ragione, avvertito nella vignetta di Emilio Giannelli sul Corriere della Sera un tono ...Un unico decreto, "recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare": è denominato così il ...

Governo in trasferta a Cutro, tensione sul decreto migranti Agenzia ANSA

Più ancora del governo nel suo complesso, a sinistra si comincia ad essere preoccupati della popolarità e credibilità di Meloni.ROMA – Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 15.45, nella sede del Municipio di Cutro. Dopo il naufragio costato la vita a 72 persone, tra cui molti bambini, davanti alle coste calabresi ...