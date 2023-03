Governo | il Consiglio di Stato frena | dichiarata illegittima la proroga delle concessioni balneari al 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) La sesta sezione deldisi è espresso. E in data 1 marzo ha pubblicato la sentenza che, intervenendo su un ricorso presentato dall'Autorità garante della concorrenza contro il Comune di Manduria, ha di fatto dichiarato giàlaal. "Le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) laautomaticanon devono essere applicate", si legge. E ancora: "Ci sono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilasciodemaniali". Il nodo della...