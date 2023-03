Governo al lavoro su aggravante morte per trafficanti migranti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Rafforzare la lotta ai, prevedendo anche l'in caso di. E' una delle misure che ilMeloni pensa di inserire tra i provvedimenti che saranno all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri che si terra domani a Cutro, località del tragico naufragio in cui hanno perso la vita oltre 70 persone.Il tipo di provvedimento, o di provvedimenti, che saranno adottati è ancora in corso di discussione tanto che il pre consiglio, che si sarebbe dovuto tenere oggi pomeriggio alle 16, è stato rinviato a domani mattina. Ci dovrebbe comunque essere un decreto.Sempre secondo quanto viene riferito, nel 'pacchetto' di norme dovrebbe esserci anche una semplificazione e uno snellimento che viene definito "consistente" delle procedure per chi vuole entrare regolarmente in Italia, che si basa anche sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Dal RdC al MIA: il Governo taglia un sussidio di disoccupazione e non fa politiche dal lato del lavoro. La solita l… - Palazzo_Chigi : #DecretoPNRR, il Ministro @RaffaeleFitto ha espresso soddisfazione per il parere favorevole acquisito in Conferenza… - serracchiani : Cancellano il #redditodicittadinanza e copiano le buone pratiche varate dal @pdnetwork in Friuli Venezia Giulia e i… - pace_miky : RT @bielorussi: ?? Proprio il 7 ottobre, quindici anni fa, una giornalista, scrittrice e attivista russa #annapolitkovskaya, che era nella l… - VallyRold : RT @antonellavigni1: @Quirinale Presidente, passiamo ai fatti: Il Governo con una Donna Premier, un Ministro del lavoro Donna...... contro… -

Sullo sfondo, prosegue ilper stringere - 'rendere efficienti', correggono da Chigi - le ... È questo un test insidioso per ilin trasferta a Cutro in un giorno in cui Meloni vorrà dare ...L'intenzione è di dare un contributo 'forte' aldipendente. Anche perché nella riforma delMeloni, almeno per ora, non ha trovato spazio il taglio del cuneo contributivo. Per garantire ...... le donne francesi hanno guadagnato in media circa il 15% in meno dei colleghi maschi nel settore privato, a parità di tempo di. Oggi, ilguidato dalla premier Elisabeth Borne ha ...

Pensioni, il governo al lavoro su Opzione donna Agenzia ANSA

Per la prima volta dall’inizio della rivolta contro la sua riforma della giustizia, il premier risponde alle critiche in coincidenza con l’arrivo ...Si sono inventati un improbabile “Piano Africa”. Hanno viaggiato nei Paese della sponda sud del Mediterraneo. Sono andati in Libia, Tunisia, Turchia, Egitto, alla ricerca di alleati nella guerra ai mi ...