Gosens e Wijnaldum a caccia di bonus. Caprari sfida il proprio passato

DIFENSORI Ottimi segnali di ripresa per Robin(30 crediti). Il laterale tedesco sta trovando continuità d'impiego e anche buone prestazioni. A meno di sorprese, troverà una nuova maglia da ...... volata sulla sinistra di un positivo, cross basso per Barella che serve l'accorrente ... Cristante 6, Matic 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6 (41'st Belotti sv),5 (27'st Bove 6); ...... Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola;, ... da sinistratrova Barella che appoggia per Mkhitaryan, libero di tirare a giro e realizzare con ...

L’attaccante del Monza affronta il Verona. L’ex atalantino con l’Inter sta trovando continuità. E il romanista avrà di fronte il Sassuolo, che lascia spazi ...Riparte oggi la Serie A con la 24a giornata. Apre il turno Empoli-Napoli alle 18, lo chiudono i due posticipi del martedì con Juventus-Torino alle 20.45. Dai campi e dalle conferenze degli allenatori ...