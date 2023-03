Goggia o Brignone, chi è la più forte? Storia della rivalità tra le due protagoniste dell’epoca d’oro dello sci femminile italiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Era il 10 febbraio 2017 quando scoppiò la rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia. Le parole di Brignone a margine della combinata dei Mondiali di Saint–Moritz diedero vita al dualismo più chiacchierato della Storia dello sci azzurro. “Hanno vinto le migliori”, disse la valdostana riferendosi all’uscita della bergamasca in slalom. Goggia, al comando dopo la discesa, non prese bene le dichiarazioni della connazionale facendo scoppiare il caso. Le due stelle dello sci alpino italiano hanno caratteri diametralmente opposti. Espansiva ed estroversa Goggia, più timida e schiva Brignone. Sono diverse anche nell’interpretare il loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Era il 10 febbraio 2017 quando scoppiò latra Federicae Sofia. Le parole dia marginecombinata dei Mondiali di Saint–Moritz diedero vita al dualismo più chiacchieratosci azzurro. “Hanno vinto le migliori”, disse la valdostana riferendosi all’uscitabergamasca in slalom., al comando dopo la discesa, non prese bene le dichiarazioniconnazionale facendo scoppiare il caso. Le due stellesci alpinohanno caratteri diametralmente opposti. Espansiva ed estroversa, più timida e schiva. Sono diverse anche nell’interpretare il loro ...

