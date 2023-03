Gloria e Ezio Colombo: l’amore ritorna tra i coniugi della fiction Il Paradiso delle Signore! (Di giovedì 9 marzo 2023) Gloria e Ezio Colombo: il Paradiso delle Signore e l’amore tra i coniugi Le ultime settimane della fiction Il Paradiso delle Signore hanno regalato ai telespettatori grandi emozioni, grazie alle manifestazioni d’amore tra i coniugi Colombo. Dopo anni di separazione, Ezio e Gloria hanno ricominciato a essere più uniti che mai, ma l’arrivo di Gemma, la giovane Zanatta di cui Ezio si sente il padre, ha messo a dura prova la loro relazione. Gloria, che non intende più essere considerata l’amante di suo marito, proverà a prendere le distanze da lui, ma chissà che non ci sia presto un nuovo e tenero momento ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 9 marzo 2023): ilSignore etra iLe ultime settimaneIlSignore hanno regalato ai telespettatori grandi emozioni, grazie alle manifestazioni d’amore tra i. Dopo anni di separazione,hanno ricominciato a essere più uniti che mai, ma l’arrivo di Gemma, la giovane Zanatta di cuisi sente il padre, ha messo a dura prova la loro relazione., che non intende più essere considerata l’amante di suo marito, proverà a prendere le distanze da lui, ma chissà che non ci sia presto un nuovo e tenero momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aenneauelle : @InvisibleWomann @NestiMarta 15 anni fa non poteva dirlo a nessuno, proprio non poteva nemmeno tornare a casa dopo… - ilparadisodell2 : RT @NestiMarta: Prevedo già Gloria che per non lasciare Ezio davanti alla scelta fra l'Amore e la responsabilità se ne andrà da Milano in s… - NestiMarta : Prevedo già Gloria che per non lasciare Ezio davanti alla scelta fra l'Amore e la responsabilità se ne andrà da Mil… - aku_cintaxkamu : RT @kscarlett22_: Invece gloria desolata e dispiaciuta per essersi intromessa che poi limona Ezio una santa a cui manca solo l’aureola ???? #… - kscarlett22_ : Invece gloria desolata e dispiaciuta per essersi intromessa che poi limona Ezio una santa a cui manca solo l’aureol… -