Gli Usa non condividono prove dei crimini russi per non essere processati a loro volta (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli Stati Uniti non hanno intenzione di condividere con la Corte penale internazionale dell'Aia le prove raccolte dalle agenzie di intelligence statunitensi sulle atrocità russe in Ucraina. Il Pentagono sta impedendo all'...

