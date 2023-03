Gli Ultras Juventus come quelli del Napoli: contro il divieto di bandiere e tamburi (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli Ultras della Juve protestano contro la decisione della Digos di vietare l’ingresso nello stadio di bandiere e tamburi. Insomma a Torino come a Napoli non sarà possibile introdurre tutti quegli oggetti caratteristi del tifo organizzato. Il divieto non si limita quindi ai soli oggetti che potrebbero essere usati per arrecare dei danni, ma anche a striscioni, tamburi e megafoni. I Viking Juve, questo il nome degli Ultras della Juventus, hanno diffuso un comunicato ufficiale con il quale protestano rispetto ai provvedimenti presi. Nel comunicato si legge: “Ormai per la Digos di Torino siamo diventati un bersaglio da annientare. Niente striscioni e niente pezze, niente tamburi e niente megafoni, niente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Glidella Juve protestanola decisione della Digos di vietare l’ingresso nello stadio di. Insomma a Torinonon sarà possibile introdurre tutti quegli oggetti caratteristi del tifo organizzato. Ilnon si limita quindi ai soli oggetti che potrebbero essere usati per arrecare dei danni, ma anche a striscioni,e megafoni. I Viking Juve, questo il nome deglidella, hanno diffuso un comunicato ufficiale con il quale protestano rispetto ai provvedimenti presi. Nel comunicato si legge: “Ormai per la Digos di Torino siamo diventati un bersaglio da annientare. Niente striscioni e niente pezze, nientee niente megafoni, niente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso n… - GavinoSanna1967 : Vedo che va di moda tra gli ultras della narrazione mainstream 'i novax sono tutti pro Putin, contro la macchina el… - napolista : Gli Ultras Juventus come quelli del Napoli: contro il divieto di bandiere e tamburi L’Allianz Stadium come il Mara… - ROLANDODELMELA : RT @pisto_gol: Gli ultras del #Bayern contro il ministro #Piantedosi per il divieto di assistere alla gara con il #Napoli emesso nei confro… - hipatrickstr : respect curva sud milano VIVERE ULTRAS!! LIBERTA PER GLI ULTRA -