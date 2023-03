Gli rubano il cane nel 2016, pochi giorni fa ricompare in Germania: proprietari finalmente lo riabbracceranno (Di giovedì 9 marzo 2023) . E’ la storia di una cagnolina di 11 anni, che per colpa di un furto si è girata, nel giro di sette anni, tutta l’Europa centrale. Dall’Italia infatti, dov’è nata, prima ha vissuto in Polonia e successivamente è arrivata in terra tedesca, dove finalmente un canile si è messa in contatto coi vecchi proprietari italiani per riportarla a casa. rubano il cane e lo portano in Polonia Tutto inizia da un furto in abitazione, avvenuto nel 2016. Qui i ladri assaltano una famiglia italiana, cui dopo aver rubato soldi e gioielli, pensano bene di portarsi via anche il cane. I padroni, peraltro molto affezionati al proprio cane, denunciano subito il furto. Ma anche se il quattro zampe è munito di microchip, si perdono le tracce. Da una parte la bravura dei ladri a non passare da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) . E’ la storia di una cagnolina di 11 anni, che per colpa di un furto si è girata, nel giro di sette anni, tutta l’Europa centrale. Dall’Italia infatti, dov’è nata, prima ha vissuto in Polonia e successivamente è arrivata in terra tedesca, doveun canile si è messa in contatto coi vecchiitaliani per riportarla a casa.ile lo portano in Polonia Tutto inizia da un furto in abitazione, avvenuto nel. Qui i ladri assaltano una famiglia italiana, cui dopo aver rubato soldi e gioielli, pensano bene di portarsi via anche il. I padroni, peraltro molto affezionati al proprio, denunciano subito il furto. Ma anche se il quattro zampe è munito di microchip, si perdono le tracce. Da una parte la bravura dei ladri a non passare da ...

