Gli eco-gretini imbrattano una statua a Milano | quando la noia anima l’idiozia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar – Cosa non farebbero ipur di farsi notare? L’ultimo gesto idiota, gli attivisti di Ultima Generazione l’hanno compiuto in piazza Duomo a, imbrattando ladi Vittorio Emanuele II, eretta nel 1896, con vernice gialla (per quanto removibile, almeno quello). Ennesimo atto eco-illogico, tanto per dare brio allache li pervade, convinti davvero di sensibilizzare sul cambiamento climatico e non il contrario, ovvero attirare soltanto comprensibile riprovazione per il vandalismo. Gli eco-burattiniunae se la prendono pure con Eni Surreale peraltro l’attacco a Eni, comparsa in una nota di Ultima Generazione: “Laghi e fiumi ai minimi storici per la siccità, ghiacciai che scompaiono, ondate di calore ed eventi ...