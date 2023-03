Gli argomenti in difesa di Piantedosi sono persino peggiori dei suoi sproloqui (Di giovedì 9 marzo 2023) Fate conto che il vostro intero palazzo vada a fuoco, che voi siate intrappolati dentro con tutti gli altri condomini e che nessun pompiere venga a salvarvi. Arriva in compenso una banda di trafficanti, che per aiutarvi chiede però in cambio un sacco di soldi. Non avendo alternative, pagate e venite portati fuori, ma non tutti: molti vengono lasciati indietro o addirittura gettati dalle finestre, perché la banda di trafficanti è per l’appunto una banda di trafficanti, mica la croce rossa, e si preoccupa anzitutto di sfuggire alla polizia (che seppure in ritardo almeno ha provato ad avvicinarsi, al contrario dei pompieri). Immaginate che sia accaduto tutto questo, e che di fronte a una simile tragedia la reazione del governo consista nel dire che per impedire nuove tragedie bisogna fermare i trafficanti, stroncare l’attività dei trafficanti, alzare le pene contro i trafficanti. Per ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Fate conto che il vostro intero palazzo vada a fuoco, che voi siate intrappolati dentro con tutti gli altri condomini e che nessun pompiere venga a salvarvi. Arriva in compenso una banda di trafficanti, che per aiutarvi chiede però in cambio un sacco di soldi. Non avendo alternative, pagate e venite portati fuori, ma non tutti: molti vengono lasciati indietro o addirittura gettati dalle finestre, perché la banda di trafficanti è per l’appunto una banda di trafficanti, mica la croce rossa, e si preoccupa anzitutto di sfuggire alla polizia (che seppure in ritardo almeno ha provato ad avvicinarsi, al contrario dei pompieri). Immaginate che sia accaduto tutto questo, e che di fronte a una simile tragedia la reazione del governo consista nel dire che per impedire nuove tragedie bisogna fermare i trafficanti, stroncare l’attività dei trafficanti, alzare le pene contro i trafficanti. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emanuel70123144 : RT @F1N1no: nella nota si parla solo delle plusvalenze.. A quel punto però con questa carta in mano.. E la minaccia di richiesta danni (eno… - La_Riny : RT @TrikuOctavia: Giaele a Milena: “Oriana vuole parlare solo di Daniele, gli altri argomenti per lei sono tutti noiosi” QUANTA VERITÀ IN U… - youfreezinghand : RT @tripps42: Gli antifemministi traggono dall'esame della storia argomenti contraddittori: 1) le donne non hanno mai creato niente di gran… - Anna_Ma_31d : @GiordanoGasper1 @Agenzia_Ansa Perché? Anch'io quando un fascista si nasconde dietro 'i tuoi argomenti sono divisi'… - MPreferita : Anche io ho riso molto ma perché, ammettiamolo, nessuno parla con la naturalezza di Anto di questi argomenti. Però… -