Gli 80 anni di sciopero all’Alfa Romeo di Arese | dopo la mostra | libro e reading musicale

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 9 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono trascorsi 80 anno da quel 5 marzo 1943 in cui gli operai delle grandi fabbriche del Nord (Torino, Milano, Genova) e anche dell’hinterland milanese incrociarono coraggiosamente le braccia: il centro civico Agorà di, per ricordare l’80moversario degli scioperi antifascisti, ha organizzato accanto alla tradizionale cerimonia del 25 aprile degli eventi commemorativi in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.