(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutisi attiva laper i lavoratori e le lavoratrici del comparto Giustizia. “Giustiziasfascio” è stata rinominata tale iniziativa di sensibilizzazione, confronto e protesta, da parte delle segreterie nazionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, da sempre a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, questa volta al fianco di tutti i dipendenti dei vari dipartimenti in cui è suddiviso il comparto che eroga il servizio della giustizia al cittadino, un comparto che è ridotto al lumicino da una amministrazione centrale che, nonostante gli impegni istituzionalmente assunti negli ultimi anni, oggi fa spallucce voltandosi dall’ altra parte. “Ecco quindi il motivo per cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : 'Giustizia allo sfascio': mobilitazione sindacale unitaria anche a Benevento #Benevento - xenonian1 : RT @Volpina67046713: #8marzo Care giovani donne, perseguite sempre la verità, la dignità, l’onore e la giustizia, affinché possiate guardar… - Silvano14133192 : RT @hate_mich: @JU29ROTEAM Praticamente il Tar del Lazio ha steso un tappeto rosso alla Juventus per eventuali ricorsi al termine dei vari… - hate_mich : @JU29ROTEAM Praticamente il Tar del Lazio ha steso un tappeto rosso alla Juventus per eventuali ricorsi al termine… - MKKADO : RT @Volpina67046713: #8marzo Care giovani donne, perseguite sempre la verità, la dignità, l’onore e la giustizia, affinché possiate guardar… -

Il giudice belga ha proposto alla Corte diquestioni pregiudiziali su questo aspetto. ... Per quanto attienesport professionistico, l'avvocato generale ricorda che, a partire dalla ...Da Marte è tutto, lineastudio. L'agenda Schlein L'autoreferenzialità del Pd e la sua completa ... La proposta ora è ferma in commissionedella Camera. La neo segretaria del Pd è pronta a ...Perché se è vero che Eschilo con Orestea racconta il passaggio dalla legge del taglione allaamministrata da un tribunale,stesso tempo ne mette subito in evidenza i limiti, ...