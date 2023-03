Giulio Regeni, Meloni e Tajani non testimonieranno. I genitori: “Ci aspettiamo che la premier ci convochi” (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo scorso 13 febbraio il gup, accogliendo una richiesta della parte civile, decise di ammettere come testimoni nel processo per la morte di Giulio Regeni la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma i due rappresentanti del governo, come anticipato il 4 marzo scorso dal FattoQuotidiano, non si presenteranno in udienza. L’Avvocatura dello Stato, che pur è parte civile nel procedimento contro gli 007 egiziani accusati delle torture e dell’omicidio del ricercatore friulano, ha comunicato che non possono essere ascoltati come testimoni perché le domande e le risposte dovevano riguardare gli incontri avuti con il governo egiziano e il presidente Al Sisi in particolare nei quali, come aveva fatto sapere la stessa Meloni, ci sarebbero state rassicurazioni e promesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo scorso 13 febbraio il gup, accogliendo una richiesta della parte civile, decise di ammettere come testimoni nel processo per la morte dilaGiorgiae il ministro degli Esteri Antonio. Ma i due rappresentanti del governo, come anticipato il 4 marzo scorso dal FattoQuotidiano, non si presenteranno in udienza. L’Avvocatura dello Stato, che pur è parte civile nel procedimento contro gli 007 egiziani accusati delle torture e dell’omicidio del ricercatore friulano, ha comunicato che non possono essere ascoltati come testimoni perché le domande e le risposte dovevano riguardare gli incontri avuti con il governo egiziano e il presidente Al Sisi in particolare nei quali, come aveva fatto sapere la stessa, ci sarebbero state rassicurazioni e promesse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2cb9e19f27d64a6 : #Regeni Verità per Giulio ?? - ildandy_ : RT @Giovanni_Esse: Che di Giulio Regeni fotte sega si può dire? Pensa prendersela per un borghesuccio che giocava allo 007 in terra stranie… - Natalin33515492 : Ci potrà essere un modo per bloccare questi regimi fondamentalisti? Oppure quel che conta di più , come è avvenuto… - AntonioBuccieri : RT @Giovanni_Esse: Che di Giulio Regeni fotte sega si può dire? Pensa prendersela per un borghesuccio che giocava allo 007 in terra stranie… - Peter_Italy : RT @Giovanni_Esse: Che di Giulio Regeni fotte sega si può dire? Pensa prendersela per un borghesuccio che giocava allo 007 in terra stranie… -