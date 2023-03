Giudice Milano conferma pena per Genovese, 6 anni e 11 mesi (Di giovedì 9 marzo 2023) E' stata confermata la pena di 6 anni, 11 mesi e 10 giorni della condanna definitiva per Alberto Genovese per due casi di violenza sessuale con uso di droghe su due modelle nel 2020, tra Ibiza e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) E' statata ladi 6, 11e 10 giorni della condanna definitiva per Albertoper due casi di violenza sessuale con uso di droghe su due modelle nel 2020, tra Ibiza e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’inchiesta Qatargate punta sui radicali: il giudice chiede di controllare i movimenti del rapporto bancario di «No… - MondoRaroBlog : Il giudice Giovanni Falcone nel murales che lo ritrae con un pennello in mano e la scritta “Save 41 bis”, la nuova… - EnricoFaraboll1 : Confiscate il conto all'Ong ideata da Bonino L'inchiesta Qatargate punta sui radicali: il giudice chiede di contro… - __carmelog__ : RT @90ordnasselA: “Rinviata ad aprile (probabilmente il 23) l'udienza del giudice Alima Zana prevista originariamente per oggi al Tribunale… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Rinviata ad aprile (probabilmente il 23) l'udienza del giudice Alima Zana prevista originariamente per oggi al Tribunale… -