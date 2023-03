Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Giro di fatture false, 2 arresti e sequestro di 2,3 milioni Coinvolte decine società 'cartiere'… - VivereToscana : Livorno: Giro di fatture false, anche con l'estero, provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 2 responsa… - toscanamedianew : Giro internazionale di false fatture, arresti e sequestro milionario - Vincenz40687581 : @poliziadistato @Viminale @IsraelinItaly @ucei_it E nn armata,Hyperion ,la base nato,esiste,le stragi già progettat… - Jetro_71 : @xyz72632583 @Paolo160376 Tranquillo che a sto giro se fanno così magari si trovano fuori la corte federa e fuori a… -

I provvedimenti cautelari, emessi dal gip presso il tribunale di Pistoia, riguardano indagini portate avanti tra il 2020 e il 2022 che hanno fatto emergere "un vorticosodifalse che ha ...... soprattutto nel caso di società medio - grandi o con un notevoled'affari. Come verificare la ...dopo la chiusura della partita Iva Quando si chiude una partita Iva ci si attende che le...Secondo l'accusa avevano emessofalse per quasi 1,2 milioni di euro, in concorso e in maniera continuata, ma anche trasferito fraudolentemente valori per undi assegni tra loro che ...

Giro di fatture false, 2 arresti e sequestro di 2,3 milioni - Toscana Agenzia ANSA

Cecina (Livorno), 9 marzo 2023 - La guardia di finanza di Cecina ha eseguito stamani due custodie cautelari agli arresti domiciliari e un sequestro preventivo di oltre 2,3 milioni di euro. I provvedim ...Oltre 2,3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Cecina (Livorno) nei confronti di due persone che sono stati poste agli arresti domiciliari per i reati di dichiarazione fr ...