Giovani promesse: il predestinato Álvaro Rodríguez (Di giovedì 9 marzo 2023) Come ogni settimana, la redazione di 11contro11 vi porta alla scoperta delle stelle più cristalline del panorama internazionale grazie alla rubrica sulle Giovani promesse. Quest’oggi parleremo di un vero e proprio predestinato che si sta facendo valere da circa un mese. Si tratta del Giovanissimo attaccante del Real Madrid Álvaro Rodríguez. La storia di Álvaro Rodríguez Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz o più semplicemente Álvaro, è nato il 14 luglio 2004 a Palamós. Figlio dell’ex attaccante della nazionale uruguaiana Coquito, possiede il doppio passaporto tanto da aver indossato le maglie sia della Spagna under 18, che dell’Uruguay under 20. Cresciuto nelle Giovanili del CF Global ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Come ogni settimana, la redazione di 11contro11 vi porta alla scoperta delle stelle più cristalline del panorama internazionale grazie alla rubrica sulle. Quest’oggi parleremo di un vero e proprioche si sta facendo valere da circa un mese. Si tratta delssimo attaccante del Real Madrid. La storia diDanielMuñoz o più semplicemente, è nato il 14 luglio 2004 a Palamós. Figlio dell’ex attaccante della nazionale uruguaiana Coquito, possiede il doppio passaporto tanto da aver indossato le maglie sia della Spagna under 18, che dell’Uruguay under 20. Cresciuto nelleli del CF Global ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... greengroundit1 : Chef, giovani promesse e un settore che vive un rinnovato entusiasmo: Ristorexpo chiama e … - eaulamadonna1 : @sassyagron Non potevi dare in mano ad Ancelotti una squadra di giovani promesse,se ne sarebbe andato sbattendo la porta. - thebigdeeper : @ZebroniL @RiccardoMeloni4 Soliti discorsi sentiti con De Ligt et similia...magari cambiare il manico invece di gio… - LucaHoganC : @itsnotanangel Mai detto, ho sempre detto che se non si qualifica tra le prime 4 sarò il primo a chiedere la testa… - alvaromaiolini : ELENCO ATLETI GIOVANI PROMESSE E PRIMI PASSI: -