Giovane lancia dal balcone una bombola di gas in fiamme in strada (Di giovedì 9 marzo 2023) Attimi di terrore ad Acerra dove un ragazzo ha gettato una bombola del gas in fiamme dal balcone di casa sua. Fortunatamente nessun civile si trovava per strada al momento dell'esplosione ma due agenti della Polizia di Stato sono rimasti feriti

