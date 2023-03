Giornata mondiale del rene | Mennini Tor Vergata | Impatto malattia renale cronica +10 | 8% nel 2026

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "L'onere epidemiologico e finanziario" della"aumenterà per l'Italia dal 2021 al, in assenza di diagnosi precoce e accesso precoce alle terapie efficaci, del 10,8%. Credo che questo sia un dato che debba far riflettere i decisori perché è conseguenza logica della progressione della, dei danni e disabilità”. Così Francesco Saverio, professore di Microeconomia ed Economia Sanitaria, Università di Roma Tor, Presidente della Società italiana di Health Technology Assessment (Sihta) nelladel, che si celebra il 9 marzo. La“è una patologia ...

Una di prevenzione. È quanto AFAS e ANED (Associazione nazionale emodializzati e trapiantati di rene) hanno organizzato nella di giovedì 9 marzo in occasione della "del rene". Un appuntamento che è stato il pretesto per sottolineare l'importanza della prevenzione delle malattie renali, che può e deve essere effettuata, con semplici controlli di ... "del Rene": AFAS e ANED insieme in una di informazione e prevenzione Successo per l'iniziativa organizzata oggi, in occasione della del Rene, patrocinata dalla Società Italiana di Nefrologia per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie renali. Sono state 107 infatti le ...

Così il senatore Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), membro della X Commissione permanente Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale di Palazzo Madama, all’Adnkronos Salute ...Sono più di 4 milioni gli italiani alle prese con la malattia renale cronica. Si tratta di una patologia che secondo le stime in Italia interessa circa il 10% della popolazione adulta, percentuale… ...