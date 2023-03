Giornata mondiale del rene | Mennini Tor Vergata | “Impatto malattia renale cronica +10 | 8% nel 2026”

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “L’onere epidemiologico e finanziario” della“aumenterà per l’Italia dal 2021 al, in assenza di diagnosi precoce e accesso precoce alle terapie efficaci, del 10,8%. Credo che questo sia un dato che debba far riflettere i decisori perché è conseguenza logica della progressione della, dei danni e disabilità”. Così Francesco Saverio, professore di Microeconomia ed Economia Sanitaria, Università di Roma Tor, Presidente della Società italiana di Health Technology Assessment (Sihta) nelladel, che si celebra il 9 marzo. La“è una patologia molto debilitante e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Corteo delle donne bloccato dalla polizia anche ad #Alsancak, in #Izmir. Vietate le manifestazioni nei centri delle… - MarianoGiustino : #Izmir, #Turchia: Giornata mondiale della Donna. Corteo di femministe e del movimento #LGBTI+ @RadioRadicale - MinisteroSalute : ??#9marzo Giornata mondiale del #rene Bastano pochi controlli, una volta l'anno, perché la malattia renale cronica… - opilaspezia : RT @mondosanita: Il 9 marzo ricorre la Giornata Mondiale del #Rene! Aiutaci a diffondere il messaggio di prevenzione e di informazione. M… - AqOrdine : RT @mondosanita: Il 9 marzo ricorre la Giornata Mondiale del #Rene! Aiutaci a diffondere il messaggio di prevenzione e di informazione. M… -

Lo afferma Lorenzo Calò, direttore Uoc Nefrologia dialisi trapianto Azienda Ospedale Università di Padova, all'Adnkronos Salute, in occasione delladel rene che si celebra il 9 ...... professore di Microeconomia ed Economia Sanitaria, Università di Roma Tor Vergata, Presidente della Società italiana di Health Technology Assessment (Sihta) nelladel rene, che si ...A un giorno dall'otto marzo, per molti ancora una festa e non lainternazionale delle donne, occasione attraverso la quale è possibile almeno ricordare il ...manageriali (per il forum...

dell'uniforme storica indossata dalle Laureate in medicina e Farmacia arruolate nel Corpo Militare CRI nella prima guerra mondiale e che andrà ad arricchire la raccolta storica del Centro di ...Ascolta l'articolo Concluse alle 17:30 di oggi, presso l’area ambulatori del Padiglione B dell’AOU “G. Martino”, le visite di screening gratuite promosse dall’UOC di Nefrologia, diretta dal Prof. Dome ...