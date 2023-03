“Giornata dei Beni Culturali siciliani”, il 10 marzo a Monreale la mostra “Trame mediterranee” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 10 marzo torna la Giornata dei Beni Culturali siciliani, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale dei Beni Culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nello stesso giorno del 2019. Per l’evento tutti i luoghi d’interesse culturale della Regione Siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche, saranno aperti gratuitamente (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di giovedì 9 marzo 2023) Il 10torna ladei, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale deitragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nello stesso giorno del 2019. Per l’evento tutti i luoghi d’interesse culturale della Regione Siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche, saranno aperti gratuitamente (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Oggi è la Giornata internazionale dei diritti della donna… ci ricorda di vigilare sempre sui diritti conquistati pe… - Antonio_Tajani : Maria e Janada sono due ragazze nigeriane di 19 e 22 anni che ho voluto incontrare proprio oggi nella Giornata Inte… - noemiofficial : Prevenzione, solidarietà, sensibilizzazione ?? #ASRoma scende in campo per la Giornata internazionale dei diritti de… - BeatriceCovassi : Felice di concludere questa giornata in compagnia dei militanti del comitato Schlein della provincia di #Massa con… - PaolaDiCaro : Grazie @SapienzaRoma e grazie @corriere. Una bellissima giornata e un prezioso omaggio in ricordo di Francesco Ob… -